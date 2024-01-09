Кривбас взявся до роботи, щоб у другій половині сезону захистити місце на вершині УПЛ.

Вчора (8 січня) команда Юрія Вернидуба вийшла з відпустки і розпочала легкі тренування, інформує офіційний сайт клубу. До 13 січня "червоно-білі" працюватимуть у одноразовому режимі, після чого вирушають на місячний збір до іспанського Аліканте.

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Вже відомі три спаринг-партнери Кривбаса на піренейських полях. 28 січня лідер УПЛ зустрінеться з польським П'ястом, 10 лютого з данським Віборгом, 13 лютого з іспанською Мурсією. Загалом заплановано близько десяти контрольних матчів, про решту оголосять згодом.

У команді Вернидуба є кадрове поповнення – Олексій Хобленко повернувся з оренди в ЛНЗ. Нападник відіграв за черкасців 11 матчів, оформивши один гол та один асист.

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