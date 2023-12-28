"Я дуже задоволений усією командою, усіма хлопцями, які є в Кривбасі, і які прийшли. Якби у кожного з них не було б довіри до тренерського штабу та керівництва ФК Кривбас, такого підйому в них не було. І це дуже добре, що вони розуміють кожного тренера, увесь тренерський штаб, в тому числі і мене, і це дійсно додає їм ту трансферну вартість, яка в них є на цю мить.

Вернидуб визнаний найкращим тренером УПЛ 2023 року

Також дуже задоволений кожним з них, самовіддачею, і тією роботою, яку вони демонструють на кожному тренуванні та матчах чемпіонату. Ми з ними зустрілися, поговорили, поставили собі ціль, що ми маємо бути збалансованою, дисциплінованою, класною командою, яка хоче чогось досягти.

На сьогоднішній момент ми поки не досягли нічого, а це досягнення ми побачимо в кінці чемпіонату. Мої футболісти розуміють, що кожна гра, яка залишилась у наступних 13 турах буде для нас як фінал. Ще є, над чим працювати, і ми будемо йти до максимально можливого результату. Ми з тренерами впевнені, що це ще не ігровий пік в хлопців, що можна досягати ще кращих результатів. Я дуже на це розраховую", – цитує Вернидуба клубна прес-служба Кривбаса.

Нагадаємо, Кривбас на зимову паузу пішов лідером турнірної таблиці УПЛ, набравши 34 очки. Стільки ж в СК Дніпро-1, але він поступається криворіжцям за додатковими показниками.

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