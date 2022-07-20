Косовський офіційно приєднався до Кривбаса, змінивши на посаді екс-гравця Шахтаря з антиукраїнською позицією
Легенда Динамо Віталій Косовський перебрався до Кривого Рогу, де очолить молодіжну команду Кривбаса.
Косовський очолив команду Кривбас U-19, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з фахівцем розрахований до 30 червня 2024 року.
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Наразі невідомо, хто увійде до тренерського штабу Віталія Владиславовича. Цікаво, що до цього молодіжну команду тренував екс-хавбек Шахтаря Віталій Віценець, якого звільнили з посади через антиукраїнську позицію. Пізніше виявилось, що він потрапив до тренерського штабу російського Арсенала.
Нагадаємо, що до цього Косовський працював у молодіжних командах Динамо та був головним тренером Ворскли з червня по листопад 2019 року. За часи ігрової кар'єри Віталій Владиславович запам'ятався виступами за київське Динамо з 1994 по 2003 роки.
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