Криворізький клуб разом з головним тренером Юрієм Вернидубом прокоментував черговий російський терор, внаслідок якого команда ховалась в укритті, як і більшість українців.

"День почався з масованих ракетних атак рашистів по українських містах. Найбільше сьогодні ворог атакує столицю нашої країни. Саме у центрі Києва зараз перебувають двоє співробітників медіавідділу ФК Кривбас, які залишилися після вчорашнього матчу опрацьовувати матеріали.

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Нині наші колеги вимушені ховатися в бомбосховищі неподалік епіцентрів вибухів. Саме це робить і перша команда, яка повернулась з Києва ще вночі, а сьогодні вже проводила ранкове тренування у Кривому Розі. Ви можете загнати нас у бомбосховища, але не злякати.

Ви можете зупинити тренування, але не зупините наших воїнів! Тримаємось, тільки разом вистоїмо! Віримо в ЗСУ й обов'язково переможемо! Все буде Україна. #russiaisaterroriststate", – написала пресслужба криворіжців.

Вердикт Юрія Вернидуба був красномовний: "Просто потвори, інших слів у мене немає".

Нагадаємо, терористи вранці цинічно випустили рекордні 84 крилаті ракети та ще понад 20 безпілотників по Україні, наші військові знищили 56 цілей. Від обстрілів постраждала цивільна та критична інфраструктури.

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