Криворожский клуб вместе с главным тренером Юрием Вернидубом прокомментировал очередной российский террор, в результате которого команда пряталась в укрытии, как и большинство украинцев.

"День начался с массированных ракетных атак рашистов по украинским городам. Больше всего сегодня враг атакует столицу нашей страны. Именно в центре Киева сейчас находятся двое сотрудников медиаотдела ФК Кривбасс, оставшиеся после вчерашнего матча прорабатывать материалы.

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Сейчас наши коллеги вынуждены прятаться в бомбоубежище недалеко от эпицентров взрывов. Именно это делает и первая команда, которая вернулась из Киева еще ночью, а сегодня уже проводила утреннюю тренировку в Кривом Роге. Вы можете загнать нас в бомбоубежища, но не испугать.

Вы можете остановить тренировку, но не остановите наших воинов! Держимся, только вместе выстоим! Верим в ВСУ и обязательно победим! Всё будет Украина. #russiaisaterroriststate", – написала пресс- служба криворожцев .

Вердикт Юрия Вернидуба был красноречив: "Просто уроды, других слов у меня нет".

Напомним, террористы утром цинично выпустили рекордные 84 крылатых ракеты и еще более 20 беспилотников по Украине, наши военные уничтожили 56 целей. От обстрелов пострадала гражданская и критическая инфраструктура.

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