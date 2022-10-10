Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер відреагував на роботу ЗСУ під час масованого обстрілу Росією України.

Вранці терористи цинічно випустили рекордні 84 крилаті ракети та ще понад 20 безпілотників. Наші військові знищили 56 цілей.

Одну з ракет вдалось знешкодити з ПЗРК "Ігла". Цей переносний зенітно-ракетний комплекс призначений для знищення гвинтокрилів і винищувачів противників, що перебувають на низьких висотах.

На відео фантастичних дій українських військових відреагував Гарі Лінекер. Лаконічний допис у Twitter з підписом "В яблучко" чітко описує емоції легенди англійського футболу. Захоплення українців діями наших ЗСУ точно не менше.

На відео присутня нецензурна лексика

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