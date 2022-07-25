Нива може отримати нове джерело інвестицій. За інформацією Спортивки, новим інвестором тернопільського клубу може стати чинний віце-президент Львова з дитячо-юнацького футболу Роман Михайлів.

Нива Тернопіль остаточно визначилась щодо участі у новому сезоні

За інформацією джерела, функціонер не надто задоволений своєю роллю у львівському клубі – він не хоче обмежуватись лише дитячим футболом і планує брати участь у розвитку футбольного клубу на дорослому рівні. Відтак, все вказує на те, що вже найближчим часом Михайлів перебереться до Ниви.

Нагадаємо, нещодавно тернополяни підтвердили участь у наступному розіграші Першої ліги.

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