Кривбас офіційно підписав легіонера з чемпіонату Ізраїлю
Криворіжці продовжують комплектувати склад перед стартом нового сезону. Другим новачком клубу став хорват Хрвоє Іліч.
Хорватський півзахисник Хрвоє Іліч виступатиме за Кривбас, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".
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24-річний хавбек приєднався до команди Юрія Вернидуба у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 3 роки. Хрвоє став лише третім хорватом у новітній історії криворізького клубу.
Нагадаємо, Іліч – вихованець Осієка і Динамо Загреб. Виступав за італійську Пескару, хорватські Осієк, Бієло-Брдо, Дугополє та Драговляц.
Останнім його клубом був Хапоель з Тель-Авіва, за який минулого сезону він провів 10 матчів (2 голи і 1 асист). Викликався у збірні Хорватії різних вікових груп (від U-14 до U-19). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.
До слова, першим новачком криворіжців став екс-форвард молодіжної збірної України Олег Кожушко.
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