Хорватський півзахисник Хрвоє Іліч виступатиме за Кривбас, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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24-річний хавбек приєднався до команди Юрія Вернидуба у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 3 роки. Хрвоє став лише третім хорватом у новітній історії криворізького клубу.

Нагадаємо, Іліч – вихованець Осієка і Динамо Загреб. Виступав за італійську Пескару, хорватські Осієк, Бієло-Брдо, Дугополє та Драговляц.

Останнім його клубом був Хапоель з Тель-Авіва, за який минулого сезону він провів 10 матчів (2 голи і 1 асист). Викликався у збірні Хорватії різних вікових груп (від U-14 до U-19). Transfermarkt оцінює його у 250 тисяч євро.

До слова, першим новачком криворіжців став екс-форвард молодіжної збірної України Олег Кожушко.

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