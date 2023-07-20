Кривбасс официально подписал легионера из чемпионата Израиля
Криворожане продолжают комплектовать состав перед стартом нового сезона. Вторым новичком клуба стал хорват Хрвое Илич.
Хорватский полузащитник Хрвое Илич будет выступать за Кривбасс, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".
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24-летний хавбек присоединился к команде Юрия Вернидуба в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 3 года. Хрвое стал лишь третьим хорватом в новейшей истории криворожского клуба.
Напомним, Илич – воспитанник Осиека и Динамо Загреб. Выступал за итальянскую Пескару, хорватские Осиек, Биело-Брдо, Дугополе и Драговляц.
Последним его клубом был Хапоэль из Тель-Авива, за который в прошлом сезоне он провел 10 матчей (2 гола и 1 ассист). Вызывался в сборные Хорватии разных возрастных групп (от U-14 до U-19). Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.
К слову, первым новичком криворожан стал экс-форвард молодежной сборной Украины Олег Кожушко.
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