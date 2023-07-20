Хорватский полузащитник Хрвое Илич будет выступать за Кривбасс, сообщает официальный сайт "бело-красно-черных".

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24-летний хавбек присоединился к команде Юрия Вернидуба в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 3 года. Хрвое стал лишь третьим хорватом в новейшей истории криворожского клуба.

Напомним, Илич – воспитанник Осиека и Динамо Загреб. Выступал за итальянскую Пескару, хорватские Осиек, Биело-Брдо, Дугополе и Драговляц.

Последним его клубом был Хапоэль из Тель-Авива, за который в прошлом сезоне он провел 10 матчей (2 гола и 1 ассист). Вызывался в сборные Хорватии разных возрастных групп (от U-14 до U-19). Transfermarkt оценивает его в 250 тысяч евро.

К слову, первым новичком криворожан стал экс-форвард молодежной сборной Украины Олег Кожушко.

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