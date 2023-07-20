Український півзахисник Родіон Плакса продовжить кар'єру в Олександрії, повідомляє офіційний сайт "містян".

Форвард Олександрії офіційно перейшов у Минай

21-річний вінгер перебрався у команду Руслана Ротаня у статусі вільного агента і уклав угоду терміном на три сезони – до 31 травня 2026 року.

Нагадаємо, Плакса – вихованець Шахтаря. Професіональну кар'єру розпочав у Маріуполі. В УПЛ дебютував 30 жовтня 2020 року у матчі з "гірниками" (1:4). Останнім його клубом був Чорноморець, за який минулого сезону він провів 8 матчів (без результативних дій). Transfermarkt оцінює Родіона у 300 тисяч євро.

До слова, Олександрія за підсумками попереднього чемпіонату посіла у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, втративши в останньому турі шанс виступати у єврокубках.

Україна чекає на 30-мільйонне підсилення – Ребров невдоволений слабкою ланкою, червень усе показав