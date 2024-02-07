Трохи більше ніж за два тижні відновлюється чемпіонат України. Стало відомо, хто покаже матчі УПЛ у другій частині сезону 2023/24.

Де дивитися матчі УПЛ у 2024 році / ФК Динамо Київ

Дистрибуцією УПЛ ТВ – нового спортивного каналу, який запускає Прем'єр-ліга – займатиметься 1+1 media distribution, повідомляє Tribuna.

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Вже 23 лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу. В той день відбудеться лише одна гра 18-го туру – ЛНЗ прийматиме Кривбас. Відповідно, саме поєдинок цих команд стане першим на новому каналі.

За інформацією джерела, УПЛ відповідатиме за створення контенту, а 1+1 media – за дистрибуцію телеканалу. Планується, що зі старту сезону 2024/25 телеканал запустять повноцінно. Він транслюватиме не тільки безпосередньо матчі, а й аналітичні програми, передматчеві та післяматчеві студії, огляди, інтерв’ю з футболістами, тренерами та керівниками українського футболу.

Дивитися телеканал УПЛ ТВ онлайн можна в межах базових підписок як на ОТТ-платформах, так і кабельному ТБ і DTH-платформі Viasat.

Як відомо, до єдиного телепулу, який налічує 13 команд УПЛ, не входять лише Динамо, Зоря і СК Дніпро-1. Вони транслюють свої матчі на телеканалах 2+2, УНІАН та в YouTube.

Нагадаємо, після першої частини УПЛ 2023/24 турнірну таблицю очолює Кривбас. Далі йдуть СК Дніпро-1, Полісся, Шахтар і Динамо (двоє останніх мають матчі в запасі).

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