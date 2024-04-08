Директор академії Кривбаса Олег Чайка розповів про те, як один з українських грандів намагався переманити гравців одразу після прильоту на клубну базу криворіжців.

"Підтримка з боку інших клубів? Чесно кажучи, ця ситуація шокувала нас двічі. Приліт – це черговий терористичний акт нашого неадекватного сусіда, який майже щодня тероризує мирне населення України. А от є те, чому дійсно немає пояснення.

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У день трагедії деяким нашим юним гравцям зателефонували скаути одного з наших грандів і запропонували переїхати і тренуватися з їх клубом, начебто, в безпеці. Одразу після прильоту! Не всій команді, а тільки точково найсильнішим гравцям. Це просто не вкладається в голові. Це ж мародерство якесь? Як-то кажуть, з такими "своїми" і ворогів не треба", – поділився Чайка в інтерв'ю офіційному сайту Кривбаса.

Нагадаємо, 2 квітня Росія вкотре обстріляла Україну, зокрема і Дніпро. Одна з ракет пошкодила будівлю Дніпровського фахового коледжу спорту, частиною якого є відділення футбольної академії Кривбаса.

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