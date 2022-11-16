Криворізький клуб заявив про бажання повернутися в рідне місто і грати там домашні поєдинки чемпіонату України.

"Четвертий місяць після повернення до УПЛ ФК Кривбас приймає суперників не в рідному місті. І причина цьому – військове вторгнення рашистів на територію нашої країни. Тимчасовою домівкою для "червоно-білих" були Київ та Львів. Саме тут криворізькі вболівальники, на жаль, не наживо побачили перші перемоги улюбленої команди в чемпіонаті.

УПЛ затвердила дати й час поєдинків останнього туру у 2022 році

Ми безмежно вдячні цим двом гостинним містам України за те, що надали можливість Кривбасу грати тут "домашні" матчі. Але наш дім – Кривий Ріг. Наше рідне місто, наша фортеця.

Наші славетні бійці ЗСУ крок за кроком відвойовують кожен метр території України. Тому футбол поступово повинен повертатись на свої рідні стадіони. Ми безмежно сумуємо за своїми вболівальниками, рідним містом, тому впевнені, що Кривбас повинен грати вдома, у рідному Кривому Розі", – йдеться у заяві на офіційному сайті Кривбаса.

Команда Юрія Вернидуба посідає 12 місце в УПЛ, набравши 12 очок у 12-ти матчах. Кривбас здобув 3 перемоги, тричі зіграв унічию і 6 разів поступився.

До слова, раніше Чорноморець, Верес і Олександрія вже повернулися на домашні арени. Кривбас може стати черговою командою, яка отримала дозвіл проводити матчі УПЛ у рідному місті.

"Ми не можемо запросити Піхальонка чи Мудрика": ветеран Миная про побудову нової команди та шалений удар партнера