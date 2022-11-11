Останній у 2022 році тур української першості буде розтягнутий аж на 5 днів, повідомляє офіційний сайт змагань. Відкриватиме його протистояння Донецька й Полтави у середу.

Динамо дізналося місце проведення перенесеного матчу УПЛ – шанс скоротити відставання

Повний календар 15-го туру УПЛ:

Шахтар – Ворскла – 23 листопада, 14:00

Чорноморець – Металіст – 25 листопада, 13:00

Інгулець – Верес – 26 листопада, 13:00

Динамо – Металіст 1925 – 26 листопада, 14:00

Львів – Колос – 27 листопада, 13:00

Зоря – Минай – 27 листопада, 14:00

Олександрія – Рух – 28 листопада, 13:00

Кривбас – СК Дніпро-1 – 28 листопада, 14:00

Наразі в УПЛ лідирує СК Дніпро-1, який має на 5 пунктів більше, ніж Шахтар. На самому дні розташувався Чорноморець.

Динамо – Олександрія: Луческу погрожував не просто так – графік Мудрика і Довбика, гол на 5 років, найкрутіша перемога