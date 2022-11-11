УПЛ затвердила дати й час поєдинків останнього туру у 2022 році
Дирекція української Прем'єр-ліги ухвалила рішення щодо дати й часу проведення матчів 15 ігрового дня сезону 2022/23.
Останній у 2022 році тур української першості буде розтягнутий аж на 5 днів, повідомляє офіційний сайт змагань. Відкриватиме його протистояння Донецька й Полтави у середу.
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Повний календар 15-го туру УПЛ:
Шахтар – Ворскла – 23 листопада, 14:00
Чорноморець – Металіст – 25 листопада, 13:00
Інгулець – Верес – 26 листопада, 13:00
Динамо – Металіст 1925 – 26 листопада, 14:00
Львів – Колос – 27 листопада, 13:00
Зоря – Минай – 27 листопада, 14:00
Олександрія – Рух – 28 листопада, 13:00
Кривбас – СК Дніпро-1 – 28 листопада, 14:00
Наразі в УПЛ лідирує СК Дніпро-1, який має на 5 пунктів більше, ніж Шахтар. На самому дні розташувався Чорноморець.
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