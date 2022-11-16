Криворожский клуб заявил о желании вернуться в родной город и играть там домашние поединки чемпионата Украины.

"Четвертый месяц после возвращения в УПЛ ФК Кривбасс принимает соперников не в родном городе. И причина тому – военное вторжение рашистов на территорию нашей страны. Временным домом для "красно-белых" были Киев и Львов. Именно здесь криворожские болельщики, к сожалению, не вживую увидели первые победы любимой команды в чемпионате.

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Мы безгранично благодарны этим двум гостеприимным городам Украины за то, что предоставили возможность Кривбассу играть здесь "домашние" матчи. Но наш дом – Кривой Рог. Наш родной город, наша крепость.

Наши славные бойцы ВСУ шаг за шагом отвоевывают каждый метр территории Украины. Потому футбол постепенно должен возвращаться на свои родные стадионы. Мы безгранично скучаем по своим болельщикам, родному городу, поэтому уверены, что Кривбасс должен играть дома, в родном Кривом Роге", – говорится в заявлении на официальном сайте Кривбасса.

Команда Юрия Вернидуба занимает 12 место в УПЛ, набрав 12 очков в 12-ти матчах. Кривбасс одержал 3 победы, трижды сыграл вничью и 6 раз уступил.

К слову, ранее Черноморец, Верес и Александрия уже вернулись на домашние арены. Кривбасс может стать очередной командой, получившей разрешение проводить матчи УПЛ в родном городе.

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