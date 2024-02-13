Центральний півзахисник Юрій Тлумак продовжить кар'єру в Карпатах, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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21-річний хавбек приєднався до команди Мирона Маркевича у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Тлумак – вихованець Карпат, за які й дебютував в УПЛ у червні 2020 року проти Львова. В серпні цього ж року перейшов у Динамо, але одразу ж вирушив в оренду у Чорноморець. В січні 2022-го за 120 тисяч євро перейшов у Зорю, звідки відправлявся в Карпати в оренду. На початку січня 2024-го дострокового припинив співпрацю з луганцями (провів 1 матч у поточному сезоні). Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

До слова, Юрій – син легендарного голкіпера Карпат Андрія Тлумака, який нині є виконавчим директором клубу.

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