Атлетіко розгромив Хетафе (3:0) у матчі 36 туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Матрацники" зняли всі питання щодо участі в Лізі чемпіонів, обігравши команду Бордаласа завдяки трьом забитим м'ячам Антуана Грізманна. Француз – єдиний гравець Ла Ліги, який оформив два хет-трики у поточному сезоні, і всі три голи він забив лівою ногою.

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Атлетіко має 73 бали і відстає від третьої сходинки, де розташувалася Жирона, на два пункти. "Матрацники" мають шанс у наступному турі обійти каталонців, якщо команда Мічела не виграє свій матч. Хетафе перебуває на 10 місці з 43 очками.