Хет-трик Грізманна, який наблизив "матрацників" до Довбика та Циганкова у відеоогляді матчу Хетафе – Атлетіко – 0:3
10:23 - Читать на русском
Хетафе – Атлетіко – 0:3: відео голів і огляд матчу 16 05 2024 - Фото: офіційний сайт Ла Ліги
Атлетіко розгромив Хетафе (3:0) у матчі 36 туру Ла Ліги. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Антуан Грізманн 27’
Антуан Грізманн 42’
Антуан Грізманн 51’
27’ Антуан Грізманн
42’ Антуан Грізманн
51’ Антуан Грізманн
"Матрацники" зняли всі питання щодо участі в Лізі чемпіонів, обігравши команду Бордаласа завдяки трьом забитим м'ячам Антуана Грізманна. Француз – єдиний гравець Ла Ліги, який оформив два хет-трики у поточному сезоні, і всі три голи він забив лівою ногою.
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Атлетіко має 73 бали і відстає від третьої сходинки, де розташувалася Жирона, на два пункти. "Матрацники" мають шанс у наступному турі обійти каталонців, якщо команда Мічела не виграє свій матч. Хетафе перебуває на 10 місці з 43 очками.
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