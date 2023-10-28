Всі розуміли, що без Ярмоленка динамівцям буде важко, але щоб настільки... Кияни зазнали двох поразок поспіль, чого в УПЛ не траплялось ніколи. Що найбільш страшно, минув вже 11-й тур, а "біло-сині" йдуть на сьомій позиції в турнірній таблиці, відставши від першої на вісім очок. Звісно, у команди ще три матчі в запасі, однак нині немає жодної гарантії у здатності добрати ці дев'ять пунктів.

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Проблема криється у жахливій роботі зі зламу оборонних блоків. Динамо при роботі на чужій половині не вистачає усього – ідей, правильних відкривань, правильних пасів, об'ємів роботи, тощо. Поразки від Оболоні, Полісся та СК Дніпро-1 в цьому плані були показовими, адже всі три кривдники відзначаються якісною обороною. Якісних моментів кияни створили обмаль.

Іншою проблемою є гра під пресингом. Захисники й опорники в умовах тиску допускають грубі помилки, які іноді навіть важко пояснити. Головною ж вразливістю є просування – навіть Оболонь змогла відрізати Буяльського і Ярмоленка (якого зараз немає) від м'яча. Він до них просто не доходив.

А тепер необхідно бити Колос. Команду, для якої футбол – це низький блок у схемі з п'ятіркою позаду, з насиченою опорною зоною та з 30% заблокованих ударів. Ковалівці залишаються непереможними протягом п'яти турів поспіль, пропустивши за цей час всього один м'яч. У поточному чемпіонаті Колос в принципі програв тільки два рази – Шахтарю й Кривбасу. Ці ж колективи стали єдиними, хто забивав їм більше одного гола.

Із сімома пропущеними голами оборона "хліборобів" є найкращою в УПЛ, хоча за очікуваними показниками все не так весело (мали пропустити майже на 6 більше). Це краще, ніж у 11 команд в таблиці. В атаці все значно сумніше (всього 7 голів, 77% точності пасів, 66% точності пасів на чужу третину), однак підопічні Ярослава Вишняка йдуть шостими за кількістю дотиків у штрафному та третіми за кількістю кутових.

Словом, Динамо має віднестись до Колоса, як до надзвичайно складного суперника. Киянам критично необхідно забити першими, аби змусити ковалівців відкриватись. Можливо, в цьому допоможе Шапаренко – Микола відновився від травми й зіграв проти СК Дніпро-1 понад 20 хвилин, продемонструвавши дуже високий рівень готовності та інтелекту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков – Ярмоленко, Діалло

Дискваліфіковані: Попов (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Динамо

Колос: Фесюн – Чорноморець, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Демченко, Мілько, Ємець – Ільїн, Безбородько, Каріока

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Волошин – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери, звісно ж, пропонують ставити на перемогу Динамо (що логічно). Тактичні експерти, своєю чергою, б'ють на спалах – все пропало, оборони немає, атаки немає, команда на рівні восьмого місця. І це також логічно аргументовано. Ми все ж станемо на бік оптимістів.

Поразки Динамо точно не станеться, адже Колос із сильних суперників перемагав тільки нестабільний Чорноморець. Із середняками ж були суцільні нічиї. "Мирова" у сьогоднішньому поєдинку здається більш реалістичним варіантом – якщо опиратись виключно на гру та останні результати, то все вказує саме на цей підсумок. Втім, важко повірити, що Динамо допустить осічку в третьому матчі УПЛ поспіль.

У якій би кризі кияни не перебували і скільки б питань не виникало до футболістів – це все одно динамівці. Збірники всіх рівнів, регулярні учасники єврокубків, "біла кістка". Нещодавно їх опустили головою в унітаз, тож вони заведені й злі, немов дикі пси (принаймні, мають бути такими). Нічия нікого не влаштує з ідейних причин.

Крім того, камбек Шапаренка додасть команді класу (як мінімум, разом з ним краще заграють Ванат і Буяльський). Якщо ж Мірча Луческу не продовжить експеримент на кшталт Шепелєва у ролі правого вінгера, то шанси святкувати перемогу зростуть ще сильніше. Словом, ми ставимо на успіх киян – хоча це й не означає, що сьогодні вони продемонструють крутий футбол.

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