Кривбас обіграв Чорноморець у матчі 10-го туру УПЛ та очолив турнірну таблицю. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Кривбас – Чорноморець на "Футбол 24".

Кривбас міг повести в рахунку на 9-й хвилині, але Варакута класно зреагував на замикання Приходька після навісу Дібанго. Чорноморець відповів гострим ударом Хадіди зі штрафного, але це було вже перед перервою.

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Єдиний гол у зустрічі був забитий на 57-й хвилині. Кузик випередив захисника, який влучив гравцю Кривбаса по нозі, намагаючись вибити м'яч. Приходько холоднокровно реалізував пенальті. Чорноморець після цього створив кілька нагод, зокрема класні удари Дада та Ієде, але їм бракувало точності, тож Кривбас втримав перемогу.