Кривава драма у Ла Лізі – оператор камерою розбив голову арбітрині
Поєдинок чемпіонату Іспанії між Бетісом і Атлетіком був перерваний дуже неприємним інцидентом.
"Огірки" відкрили рахунок на 13-й хвилині, а потім в грі настала пауза через травму Гваделупе Поррас.
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36-річна лайнсвумен мчала за атакою Бетіса, а потім поверталася, не озираючи голову. Дуже невчасно до лінії поля впритул підійшов оператор. Поррас наткнулася на велетенську камеру і отримала серйозне розсічення голови.
Лікарі Бетіса зупинили кровотечу, але про продовження роботи не могло бути мови. Арбітриню вивезли під оплески трибун і доставили до лікарні.
Обов'язки лайнсмена взяв на себе резервний рефері Хольгерас Кастельянос. До слова, оператора-незграбу вигнали, проте після перерви він знову вештався біля лінії поля.
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