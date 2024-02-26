Поєдинок чемпіонату Іспанії між Бетісом і Атлетіком був перерваний дуже неприємним інцидентом.

"Огірки" відкрили рахунок на 13-й хвилині, а потім в грі настала пауза через травму Гваделупе Поррас.

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36-річна лайнсвумен мчала за атакою Бетіса, а потім поверталася, не озираючи голову. Дуже невчасно до лінії поля впритул підійшов оператор. Поррас наткнулася на велетенську камеру і отримала серйозне розсічення голови.

El golpe de Guadalupe Porras con el cámara que provocó una gran brecha en la cabeza de la linier. Pronta recuperación #RealBetie pic.twitter.com/yREehhA1ZI — InformaBetis (@InformaBetisWeb) February 26, 2024

Лікарі Бетіса зупинили кровотечу, але про продовження роботи не могло бути мови. Арбітриню вивезли під оплески трибун і доставили до лікарні.

Mis deseos de pronta recuperación para Guadalupe Porras, la árbitro que sufrió un encontronazo con una cámara este domingo



Mucho ánimo pic.twitter.com/FzKKlhFQYk — A̸Z̸O̸R̸ (@Azor1960) February 26, 2024

Обов'язки лайнсмена взяв на себе резервний рефері Хольгерас Кастельянос. До слова, оператора-незграбу вигнали, проте після перерви він знову вештався біля лінії поля.

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