Кровавая драма в Ла Лиге – оператор камерой разбил голову женщине-арбитру
Поединок чемпионата Испании между Бетисом и Атлетиком был прерван очень неприятным инцидентом.
“Огурцы” открыли счет на 13-й минуте, а затем в игре наступила пауза из-за травмы Гваделупе Поррас.
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36-летняя лайнсвумен мчалась за атакой Бетиса, а потом возвращалась, не оглядываясь. Очень не вовремя к линии поля вплотную подошел оператор. Поррас наткнулась на огромную камеру и получила серьезное рассечение головы.
Врачи Бетиса остановили кровотечение, но о продолжении работы не могло быть и речи. Женщину-арбитра вывезли под аплодисменты трибун и доставили в больницу.
Обязанности лайнсмена взял на себя резервный рефери Хольгерас Кастельянос. К слову, оператора-растяпу выгнали, однако после перерыва он снова слонялся у линии поля.
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