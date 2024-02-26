Поединок чемпионата Испании между Бетисом и Атлетиком был прерван очень неприятным инцидентом.

“Огурцы” открыли счет на 13-й минуте, а затем в игре наступила пауза из-за травмы Гваделупе Поррас.

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36-летняя лайнсвумен мчалась за атакой Бетиса, а потом возвращалась, не оглядываясь. Очень не вовремя к линии поля вплотную подошел оператор. Поррас наткнулась на огромную камеру и получила серьезное рассечение головы.

El golpe de Guadalupe Porras con el cámara que provocó una gran brecha en la cabeza de la linier. Pronta recuperación #RealBetie pic.twitter.com/yREehhA1ZI — InformaBetis (@InformaBetisWeb) February 26, 2024

Врачи Бетиса остановили кровотечение, но о продолжении работы не могло быть и речи. Женщину-арбитра вывезли под аплодисменты трибун и доставили в больницу.

Mis deseos de pronta recuperación para Guadalupe Porras, la árbitro que sufrió un encontronazo con una cámara este domingo



Mucho ánimo pic.twitter.com/FzKKlhFQYk — A̸Z̸O̸R̸ (@Azor1960) February 26, 2024

Обязанности лайнсмена взял на себя резервный рефери Хольгерас Кастельянос. К слову, оператора-растяпу выгнали, однако после перерыва он снова слонялся у линии поля.

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