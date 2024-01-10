"Мне очень нравится Зинченко. Это очень техничный игрок, который подходит Арсеналу, и предлагает им много, когда команда владеет мячом, и когда играет сзади.

В этом сезоне он стал одним из игроков, которых критикуют. Я не понимаю этого. Конечно, когда ты атакуешь, а Зинченко идет в полузащиту, то если ты потеряешь мяч, то будешь вскрыт. Когда вы просите его выполнять эту роль, то должны ожидать, что команды смогут использовать пробелы слева.

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Зинченко играет в такой же футбол, что и в прошлом сезоне. Разница в том, что тогда Арсенал выигрывал большинство своих матчей, поэтому никто не сомневался в его способностях и игре. Когда команда играет не так хорошо, не так, как она может, люди всегда ищут виновного. Я думаю, что для многих людей Зинченко был козлом отпущения в этом сезоне. Это огромный позор.

В прошлом сезоне Зинченко считали главной причиной того, почему Арсенал был настолько хорош, а теперь некоторые люди говорят, что он недостаточно хорош. Когда ты выиграешь, все прекрасно. Когда проиграешь, люди будут искать виновных игроков", – цитирует Бакари Санья Mirror.

Напомним, в сезоне 2023/24 Зинченко сыграл за Арсенал 24 матча (1 гол, 1 ассист). Последние два поединка 27-летний украинец пропустил из-за травмы, а перед тем получил мощную критику от английских экспертов, которые недовольны его игрой.

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