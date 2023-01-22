Англійський телеведучий, журналіст і відданий вболівальник "канонірів" Пірс Морган шкодує, що Артета і Ко не змогли перебити фінансову пропозицію "синіх".

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Арсенал повинен був доплатити за нього", – написав Морган на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, Мудрик з'явився на полі на 55-й хвилині поєдинку з мерсисайдцями і отримав хорошу пресу за свою дебютну гру.

Нагадаємо, Арсенал активно цікавився Мудриком і був за крок від закриття угоди. Однак, в останній момент на горизонті з'явився Челсі, який перебив пропозицію "канонірів". Сума трансферу склала 70 мільйонів євро + 30 мільйонів бонусами.

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