"Ми грали добре, чудово контролювали гру, забили і прагнули зробити це ще раз. Загалом перфоманс був позитивним у першому таймі. Були розчаровані тим, що пропустили, що, очевидно, ускладнило завдання.

Дебютний гол Феліша з асисту Енцо у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 1:1

Другий тайм був скоріше відображенням того, де ми перебуваємо у плані інтеграції нових гравців і введення їх у курс справи в Прем'єр-лізі. Гадаю, ви побачили потенціал у першому таймі. Ви не можете контролювати, що люди говорять назовні. Ви просто дивитесь на все це і продовжуєте працювати. У мене хороша група, я вражений командою і потенціалом, але ще багато над чим є працювати.

Це була друга гра Енцо, він молодий гравець, але ви вже можете побачити його якість. Те ж саме стосується Жоау Феліша, Ноні Мадуеке та Михайла Мудрика. Вони стануть кращими тоді, коли ми розумітимемо їх, а вони нас", – цитує Поттера BBC.

Нагадаємо, український вінгер провів на полі 67 хвилин. Це був його третій поєдинок за "синіх", результативними діями він поки не відзначався.

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