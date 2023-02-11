"Тоді вони стануть кращими": Поттер оцінив Мудрика та інших новачків Челсі
Головний тренер Челсі Грем Поттер підсумував нічию з Вест Хемом (1:1) у 23-му турі АПЛ. Не забув фахівець і про Михайла Мудрика.
"Ми грали добре, чудово контролювали гру, забили і прагнули зробити це ще раз. Загалом перфоманс був позитивним у першому таймі. Були розчаровані тим, що пропустили, що, очевидно, ускладнило завдання.
Дебютний гол Феліша з асисту Енцо у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 1:1
Другий тайм був скоріше відображенням того, де ми перебуваємо у плані інтеграції нових гравців і введення їх у курс справи в Прем'єр-лізі. Гадаю, ви побачили потенціал у першому таймі. Ви не можете контролювати, що люди говорять назовні. Ви просто дивитесь на все це і продовжуєте працювати. У мене хороша група, я вражений командою і потенціалом, але ще багато над чим є працювати.
Це була друга гра Енцо, він молодий гравець, але ви вже можете побачити його якість. Те ж саме стосується Жоау Феліша, Ноні Мадуеке та Михайла Мудрика. Вони стануть кращими тоді, коли ми розумітимемо їх, а вони нас", – цитує Поттера BBC.
Нагадаємо, український вінгер провів на полі 67 хвилин. Це був його третій поєдинок за "синіх", результативними діями він поки не відзначався.
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