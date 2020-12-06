Манчестер Юнайтед здобув перемогу над лондонським Вест Хемом в рамках 11-го туру АПЛ.

Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 3:1, однак манкуніанці пропустили першими і були змушені відіграватися.

Шедевр Погба у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 1:3

Як стверджує статистичний портал Opta, завдяки перемозі над Вест Хемом "Червоні дияволи" вийшли у лідери в списку команд, які набрали найбільшу кількість очок в англійській Прем'єр-лізі, поступаючись впродовж гри.

Завдяки камбекам Манчестер Юнайтед набрав в чемпіонаті Англії 385 очок, що є найкращим показником. За манкуніанцям розташувалися два колективи з Лондона – Тоттенхем (383) і Арсенал (356), а замикають п'ятірку найкращих команд Ліверпуль (336) і Челсі (332).

Челсі переміг Лідс і очолив АПЛ, Манчестер Юнайтед переграв Вест Хем і повернувся у зону Ліги чемпіонів