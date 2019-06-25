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Альберто Морено близький до переходу у Вільяреал

17:40 98 Читать на русском
Альберто Морено близький до переходу у Вільяреал
Альберто Морено / Reuters

Лівий захисник Ліверпуля Альберто Морено повернеться в рідний чемпіонат.

Найближчим часом іспанець підпише контракт з Вільяреалом, повідомляє Marca.

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"Жовта субмарина" отримає гравця безкоштовно, оскільки його угода з Ліверпулем закінчується 30 червня. Морено відіграв за "червоних" усього два матчі в англійській Прем'єр-лізі 2018/19. У 26-річного латераля було кілька варіантів з Ла Ліги, але він вирішив зупинитися саме на Вільяреалі.

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Нагадаємо, Морено у 2014 році переїхав до Англії з іншої команди іспанського чемпіонату – Севільї.

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Теги
Трансфери Альберто Морено Альберто Морено Ліверпуль Ліверпуль Вільяреал Вільяреал Іспанія
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