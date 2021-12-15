Саутгемптон та Крістал Пелас не змогли виявити сильнішого у матчі 17-го туру АПЛ, а Вулверхемптон втримав мінімальну перемогу над Брайтоном. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Чемпіонат Англії 2021/22, 17-й тур

Брайтон – Вулверхемптон – 0:1

Гол: Саїсс, 45

Крістал Пелас – Саутгемптон – 2:2

Голи: Заха, 2, Дж. Айю, 65 – Ворд-Праус, 32, Броя, 36

Одразу слід зазначити, що в Англії мало відбутись 3 поєдинки АПЛ одночасно, проте гра Бернлі – Уотфорд скасували через спалах коронавірусу. Вулверхемптон мінімально обіграв Брайтон. Перша половина завершилась голом "вовків" – Саїсс перед перервою забив, як виявилось, переможний гол. Попри перевагу Брайтона за ударами, "чайкам" бракувало точності, тому Вулверхемптон вийшов переможцем.

Ще один матч АПЛ скасований через спалах коронавірусу

У паралельному поєдинку Крістал Пелас та Саутгемптон влаштували феєрію. Заха вже на 2 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, проте до перерви "святі" вже вели у рахунку. Спочатку Ворд-Праус шикарним ударом зі штрафного зрівняв рахунок – гол можна довго передивлятись.

What a beauty from James Ward-Prowse.



Southampton equalizes pic.twitter.com/SBTDISnFoa — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) December 15, 2021 Таким чином, Вулверхемптон набрав 24 очки та залишився на восьмому місці, Брайтон з 20 пунктами розташувався на тринадцятій сходинці. Крістал Пелас також має 20 балів, проте розташувався на 11 місці, а Саутгемптон з 17 пунктами п'ятнадцятий.

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