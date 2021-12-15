Крістал Пелас розписав феєричну нічию з Саутгемптоном, Вулверхемптон мінімально обіграв Брайтон
Саутгемптон та Крістал Пелас не змогли виявити сильнішого у матчі 17-го туру АПЛ, а Вулверхемптон втримав мінімальну перемогу над Брайтоном. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.
Чемпіонат Англії 2021/22, 17-й тур
Брайтон – Вулверхемптон – 0:1
Гол: Саїсс, 45
Крістал Пелас – Саутгемптон – 2:2
Голи: Заха, 2, Дж. Айю, 65 – Ворд-Праус, 32, Броя, 36
Одразу слід зазначити, що в Англії мало відбутись 3 поєдинки АПЛ одночасно, проте гра Бернлі – Уотфорд скасували через спалах коронавірусу. Вулверхемптон мінімально обіграв Брайтон. Перша половина завершилась голом "вовків" – Саїсс перед перервою забив, як виявилось, переможний гол. Попри перевагу Брайтона за ударами, "чайкам" бракувало точності, тому Вулверхемптон вийшов переможцем.
Ще один матч АПЛ скасований через спалах коронавірусу
У паралельному поєдинку Крістал Пелас та Саутгемптон влаштували феєрію. Заха вже на 2 хвилині відкрив рахунок у зустрічі, проте до перерви "святі" вже вели у рахунку. Спочатку Ворд-Праус шикарним ударом зі штрафного зрівняв рахунок – гол можна довго передивлятись.
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