Воротар підписав трирічну угоду із "орлами", а сума трансферу не розголошується, повідомляє офіційний сайт Крістал Пелас.

Тоттенхем підписав гравця збірної Уельсу

"Я дуже радий, що клубу вдалося підписати Джека, аби підсилити конкуренцію серед воротарів у клубі. Джек – гравець, з яким я працював чотири роки у збірній Англії. Його остання гра для мене, як наставника "трьох левів", була дуже нещасною, коли він зламав щиколотку, і це коштувало йому місця на Євро-2016. Але я завжди вірив у потенціал Джека", – наводить слова головного тренера "орлів" Роя Ходжсона прес-служба клубу.

Нагадаємо, Батленд виступав за Сток Сіті з 2013 року, з перервами на оренди, а також 9 разів викликався до збірної Англії. У минулому сезоні Джек провів 36 матчів у складі "гончарів", пропустивши у них 58 голів.

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