Вратарь подписал трехлетнее соглашение с "орлами", а сумма трансфера не разглашается, сообщает официальный сайт Кристал Пэлас.

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"Я очень рад, что клубу удалось подписать Джека, чтобы усилить конкуренцию среди вратарей в клубе. Джек – игрок, с которым я работал четыре года в сборной Англии. Его последняя игра для меня, как наставника" трех львов ", была очень несчастной, когда он сломал лодыжку, и это стоило ему места на Евро-2016. Но я всегда верил в потенциал Джека", – приводит слова главного тренера орлов Роя Ходжсона пресс-служба клуба.

Напомним, Батлэнд выступал за Сток Сити с 2013 года, с перерывами на аренды, а также 9 раз вызывался в сборную Англии. В прошлом сезоне Джек провел 36 матчей в составе "гончаров", пропустив в них 58 голов.

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