Крістал Пелас оформив трансфер півфіналіста Євро-2020
Крістал Пелас у літнє трансферне вікно укріплює захисні редути. Новачком став Йоахім Андерсен.
Оборонець збірної Данії відтепер захищатиме кольори "орлів", повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
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25-річний Йоахім перебрався в Крістал Пелас із Ліона, підписавши контракт з новим колективом на 5 років. За неофіційною інформацією, лондонцям трансфер Андерсена обійшовся у понад 17 мільйонів євро.
Можливість дебютувати за новий колектив у данця буде вже 14 серпня – Крістал Пелас завітає в гості до Челсі на Стемфорд Брідж.
До слова, у минулому сезоні Йоахім Андерсен виступав за Фулхем на правах оренди – 31 матч, гол і асист. До переїзду в Ліон ще встиг пограти за Сампдорію й Твенте.
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