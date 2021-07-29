Защитник сборной Дании отныне будет защищать цвета "орлов", сообщает официальный сайт английского клуба.

Ван Анхольт присоединился к вице-чемпиону Турции

25-летний Йоахим перебрался в Кристал Пэлас из Лиона, подписав контракт с новым коллективом на 5 лет. По неофициальной информации, лондонцам трансфер Андерсена обошелся в более чем 17 млн евро.

Возможность дебютировать за новый коллектив у датчанина будет уже 14 августа – Кристал Пэлас приедет в гости к Челси на Стэмфорд Бридж.

К слову, в прошлом сезоне Йоахим Андерсен выступал за Фулхэм на правах аренды – 31 матч, гол и ассист. До переезда в Лион еще успел поиграть за Сампдорию и Твенте.

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