30-річний оборонець став гравцем Галатасарая, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з нідерландцем підписана на 3 роки.

Челсі підписав голкіпера Фулхема на місце Кабальєро

Ван Анхольт перебрався в Туреччину на правах вільного агента з Крістал Пелас, з яким у нього нещодавно завершився контракт. Футболку "орлів" Патрік одягав останні 4 сезони, під час яких встиг стати лідером колективу.

До слова, оборонець є вихованцем ПСВ, але у ранньому віці перебрався в Челсі, з яким у 2010-му виграв титул АПЛ. Також виступав за Віган, Сандерленд, Ковентрі Сіті, Вітесс, Лестер та Ньюкасл.

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