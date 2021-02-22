В рамках поєдинку 25-го туру АПЛ Брайтон завдав 25 ударів по воротах Крістал Пелас, але пропустив два голи з трьох ударів – і програв.

Програму 25-го туру чемпіонату Англії закривав домашній поєдинок Брайтона проти Крістал Пелас. Господарі не знали поразок протягом шести турів, однак жодного разу в історії АПЛ не перемагали у понеділок – втім, у гостей була своя проблема. Травму отримав Заха, без якого "орли" програли 18 з 20 останніх матчів. При цьому без Заха у 16-ти з 18-ти поразок вони навіть не забивали. Словом, матч мав подарувати щось історичне.

Так і сталося. Брайтон домінував, але гольових моментів до перерви не створював. З перспективних епізодів можна згадати тільки неточний постріл Троссара з правого кута воротарського на 26-й хвилині. Крістал Пелас же забив на 28-й – і як! Матета п'яткою замкнув простріл Айю. Це був перший і останній удар гостей до 78-ї хвилини. Ба більше – дотик Матети став єдиним дотиком "орлів" у штрафному в першому таймі. Крім того, це був перший гол КП у новому сезоні, забитий без Заха на полі.

Брайтон так і відіграв цей гол до перерви, але за дев'ять хвилин після неї команда таки добилася свого – це Велтман отримав вдалий відскок і пробив з правого краю штрафного під ближню стійку. Це був 10-й удар по воротах Крістал Пелас. В наступні 40 хвилин гості провели ще 15 пострілів, але тільки на 60-й господарі реально претендували на гол – тоді вдалося аж тричі вистрілити з меж воротарського. Гуайта потягнув усе.

Рой Ходжсон на 75-й хвилині кинув у бій Бентеке, а той на 78-й пробив з дистанції повз ліву дев'ятку. Таким чином, була зруйнована стовідсоткова реалізація Крістал Пелас у матчі, але Крістіан виправив цю проблему у компенсований час. На 90+5-й хвилині Таунсенд подав з лівого флангу на дальню стійку, а Бентеке, відклеївшись від Бьорна, завдав удару з лету – точно під дальню стійку. 1:2. "Орли" святкують перемогу в дербі.

Таким чином, Крістал Пелас набрав 32 очки, піднявшись на тринадцяту позицію в АПЛ. Брайтон, маючи 26 залікових балів у активі, залишається шістнадцятим.