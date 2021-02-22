Форвард Жан-Філіп Матета назавжди запам'ятає свій перший гол в елітному англійському дивізіоні.

Вже на 28-й хвилині поєдинку Брайтон – Крістал Пелас нападник гостей Жан-Філіп Матета відкрив рахунок.

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Цей гол може стати окрасою всього туру – 23-річний француз красиво п'ятою замкнув простріл з правого флангу. Варто відзначити, що для Матети це дебютний гол в АПЛ.

Жан-Філіп виступає за Пелас на правах оренди, контракт футболіста належать Майнцу. Орендна угода з подальшим правом викупу між клубами розрахована на 18 місяців.

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