В рамках поединка 25-го тура АПЛ Брайтон нанёс 25 выстрелов по воротам Кристал Пэлас, но пропустил два гола с трёх ударов "орлов" – и проиграл.

Программу 25-го тура чемпионата Англии закрывал домашний поединок Брайтона против Кристал Пэлас. Хозяева не знали поражений на протяжении шести туров, однако ни разу в истории АПЛ не побеждали в понедельник – впрочем, у гостей была своя проблема. Травму получил Заха, без которого "орлы" проиграли 18 из 20 последних матчей. При этом без Заха в 16-ти из 18-ти поражений они даже не забивали. Словом, матч должен был подарить что-то историческое.

Так и произошло. Брайтон доминировал, но голевых моментов до перерыва не создавал. Из перспективных эпизодов можно вспомнить только выстрел Троссара с правого угла вратарской мимо ворот на 26-й минуте.

Кристал Пэлас же забил на 28-й – и как! Матета пяткой замкнул прострел Айю. Это был первый и последний удар гостей до 78-й минуты. Более того – касания Матета стало единственным касанием "орлов" в штрафной в первом тайме. И это был первый гол КП в новом сезоне, забитый без Заха на поле.

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Брайтон так и отыграл этот гол до перерыва, но через девять минут после него команда таки добилась своего – это Велтман получил удачный отскок и пробил с правого края штрафной под ближнюю штангу. Это был 10-й удар по воротам Кристал Пэлас. В последующие 40 минут хозяева провели ещё 15 выстрелов, но только на 60-й гости реально претендовали на гол – тогда удалось трижды выстрелить из пределов вратарской. Гуайта потащил всё.

Рой Ходжсон на 75-й минуте бросил в бой Бентеке, а тот на 78-й пробил с дистанции мимо левой девятки. Таким образом, была разрушена стопроцентная реализация Кристал Пэлас в матче, но Кристиан исправил эту проблему в компенсированное время. На 90+5-й минуте Таунсенд подал с левого фланга на дальнюю штангу, а Бентеке, отклеившись от Бёрна, нанес удар с лёту – точно под дальнюю штангу! 1:2. Это был победный гол.

Таким образом, Кристал Пэлас набрал 32 очка, поднявшись на тринадцатую позицию в АПЛ. Брайтон, имея 26 зачётных баллов в активе, остаётся шестнадцатым.

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