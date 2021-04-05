В рамках 30-го туру АПЛ Евертон не зумів втримати перемогу над Крістал Пелас. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 30-й тур

Евертон – Крістал Пелас – 1:1

Голи: Родрігес, 57 – Батшуаї, 86

Вулверхемптон – Вест Хем – початок о 22:15

Евертон у рідних стінах приймав Крістал Пелас. Загалом, перша половина зустрічі була досить нудною. Лише по одному моменту в обох команд, але із ними без проблем впорались голкіпери. Також "іриски" через травму втратили Гомеша, якого на 34-й замінив Сігурдссон.

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На початку другого тайму Коулмен у штрафному майданчику віддав під удар Родрігесу, який з вбивчої відстані пробив точнісінько під праву стійку – 1:0. Вже під завісу поєдинку у "орлів" на полі з'явився Батшуаї, який за кілька хвилин зумів реалізувати вихід віч-на-віч із голкіпером, і зрівняти рахунок. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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