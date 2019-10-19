Крістал Пелас – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян"

Англія — 19:00 6854
-
Евертон – Вест Хем: Ярмоленко став жертвою "вірусу ФІФА" у Ліверпулі – магія старих знайомих українців, криза лондонців
-
Зоря здійснила крутий камбек у матчі з ДесноюУкраїна — 18:55 384
-
Аталанта феєрично втратила перемогу над Лаціо та шанс очолити Серію А – Маліновський змарнував декілька моментівІталія — 17:56 3039
-
Карпати та Львів розписали нічию у дербі з двома вилученнями та двома незабитими пенальтіУкраїна — 16:01 1983
-
Лаціо – Аталанта: Маліновський в стартовому складі на центральний матч туру Серії АІталія — 15:08 505