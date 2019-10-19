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Крістал Пелас – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян"

18:41 451 Читать на русском
Крістал Пелас – Манчестер Сіті: Зінченко не потрапив навіть до заявки "містян"

Манчестер Сіті поїхав у гості до Крістал Пелас у рамках 9-го туру АПЛ. Стартові склади та онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч Крістал Пелас – Манчестер Сіті стартує о 19:30 за київським часом.

Склади команд:

Крістал Пелас: Хеннесі – Уорд, Кехілл, Томкінс, ван Анхольт – Мілівоєвіч – Заха, Куяте, Макартур, Шлупп – Айю

Запасні: Хендерсон, Рідевальд, Маккарті, Майєр, Данн, Таунсенд, Бентеке

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Родріго, Фернандінью, Менді – Гюндоган, Давід Сілва, де Брюйне – Бернарду Сілва, Жезус, Стерлінг

Запасні: Браво, Стоунз, Агуеро, Анхеліньо, Марез, Фоден, Гарсія

Крістал Пелас – Манчестер Сіті: пряма відеотрансляція матчу

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Теги
Англія Крістал Пелас - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Крістал Пелас Крістал Пелас
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