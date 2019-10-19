toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КАРПАТЫ - ЛЬВОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КРИСТАЛ ПЭЛАС - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЭВЕРТОН - ВЕСТ ХЭМ ЛАЦИО - АТАЛАНТА

Кристал Пэлас – Манчестер Сити: Зинченко даже не попал в заявку "горожан" – онлайн-трансляция матча

19:30 129 Читати українською
Кристал Пэлас – Манчестер Сити: Зинченко даже не попал в заявку "горожан" – онлайн-трансляция матча
Кристал Пэлас – Манчестер Сити / Фото Манчестер Сити

Манчестер Сити поехал в гости к Кристал Пэлас в рамках 9-го тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Кристал Пэлас – Манчестер Сити стартует в 19:30 по киевскому времени.

Составы команд:

Кристал Пэлас: Хеннеси – Уорд, Кехилл, Томкинс, ван Анхольт – Миливоевич – Заха, Куяте, Макартур, Шлупп – Айю

Запасные: Хендерсон, Ридевальд, Маккарти, Майер, Данн, Таунсенд, Бентеке

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Родриго, Фернандиньо, Менди – Гюндоган, Давид Силва, де Брюйне – Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Стоунз, Агуэро, Анхелиньо, Марез, Фоден, Гарсия

Кристал Пэлас – Манчестер Сити: прямая видеотрансляция матча

blog_ava
Дуэлунд рассказал, кого из динамовцев больше всего опасаются в Копенгагене
08:26
507
Теги
Англия Кристал Пэлас - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
33
мин
Манчестер Юнайтед
18:30
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук