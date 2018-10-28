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Крістал Пелас – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

18:07 219 Читать на русском
Крістал Пелас – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Крістал Пелас – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Крістал Пелас у рідних стінах розійшовся миром із Арсеналом. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм проходив на рівних, проте вже в додатковий час Мустафі сфолив у власному штрафному, а Мілівоєвіч реалізував пенальті. В другому таймі "каноніри" зуміли не тільки відігратись, але й вийти вперед завдяки голам Джаки та Обамеянга.

Однак все той же Мілівоєвіч з ще одного пенальті на 83 хвилині перервав 11 матчеву переможну серію Арсенала в усіх турнірах.Челсі розгромив Бернлі, Арсенал втратив перемогу над Крістал Пелас: 10-й тур АПЛ, матчі неділі

Чемпіонат Англії 2018/19, 10 тур

Крістал Пелас – Арсенал – 2:2

Голи: Мілівоєвіч, 45+1, (пен), 83, (пен) – Джака, 51, Обамеянг, 56

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія10 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Арсенал: Неділя 28 жовтня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
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Відеоновини Арсенал Арсенал Англія Крістал Пелас - Арсенал Крістал Пелас Крістал Пелас
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