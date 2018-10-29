Кристал Пэлас – Арсенал – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кристал Пэлас в родных стенах разошелся миром с Арсеналом. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм проходил на равных, однако уже в дополнительное время Мустафи сфолил в своей штрафной, а Миливоевич реализовал пенальти. Во втором тайме "канониры" сумели не только отыграться, но и выйти вперед благодаря голам Джако и Обамеянга.

Однако все тот же Миливоевич с еще одного пенальти на 83 минуте прервал 11 матчевую победную серию Арсенала во всех турнирах.

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Чемпионат Англии 2018/19, 10 тур

Кристал Пэлас — Арсенал – 2:2

Голы: Миливоевич, 45+1, (пен), 83, (пен) – Джака, 51, Обамеянг, 56

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