Манчестер Юнайтед мінімально обіграв Евертон: 10-й тур АПЛ, матчі неділі

В рамках 10 туру АПЛ Крістал Пелас приймав вдома Арсенал, Челсі завітав в гості до Бернлі, а Манчестер Юнайтед зустрівся з Евертоном. Рахунки та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Челсі в гостях розтрощив Бернлі. Початок погрому поклав Мората в середині першого тайму. "Аристократи" продовжували домінувати і в другому таймі, в якому остаточно і добили суперника. В третьому матчі поспіль відзначився Барклі, а за 6 хвилин Рос асистував Вілліану. Крапку в матчі поставив Лофтус-Чік після виходу на заміну.

Арсенал не втримав перемогу над Крістал Пелас. Перший тайм проходив на рівних, проте вже в додатковий час Мустафі сфолив у власному штрафному, а Мілівоєвіч реалізував пенальті. В другому таймі "каноніри" зуміли не тільки відігратись, але й вийти вперед завдяки голам Джаки та Обамеянга. Однак все той же Мілівоєвіч з ще одного пенальті на 83 хвилині перервав 11 матчеву переможну серію Арсенала в усіх турнірах.

Манчестер Юнайтед розібрався з Евертоном. В першому таймі Погба відкрив рахунок в матчі, добивши власний нереалізований пенальті. На початку другої половини Поль асистував Мартіалю. Сігурдссон один м'яч відіграв ударом з пенальті, проте Манчестер Юнайтед втримав перемогу в матчі. Відзначимо, що екс-гірники Фред і Бернард розпочали матч в старті. Бернард відіграв 62 хвилини за "ірисок", а от Фред був замінений аж у компенсований час.

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 24 очки і наблизився до Ліверпуль, Бернлі і Крістал Пелес з 8 пунктами залишилися на 15 і 14 місцях відповідно. Арсенал з 22 зачетними балами залишився четвертим. Манчестер Юнайтед набрав 17 очок і обігнав Евертон, який з 15 пунктами лишився на 9 місці.

Чемпіонат Англії 2018/19, 10 тур

Бернлі – Челсі – 0:4

Голи: Мората, 22, Барклі, 57, Вілліан, 63, Лофтус-Чік, 90+3

Крістал Пелас – Арсенал – 2:2

Голи: Мілівоєвіч, 45+1, (пен), 83, (пен) – Джака, 51, Обамеянг, 56

Манчестер Юнайтед – Евертон – 2:1

Голи: Погба, 27, Мартіаль, 49 – Сігурдссон, 77, (пен)

Нереалізований пенальті: Погба, 27