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Селезньов: Не розмовляю українською, бо не хочу – яка різниця?

2 травня 11:46 4040 Читать на русском
Селезньов: Не розмовляю українською, бо не хочу – яка різниця?
Євген Селезньов / Сайт УАФ

Нападник Бурсаспора Євген Селезньов пояснив, чому в повсякденному житті спілкується виключно російською мовою.

"Ви думаєте, я не розумію українську мову? Я нею не розмовляю в повсякденому житті, бо я не хочу. Яка різниця, якою мовою я розмовляю?

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Відео записував українською, тому що це в підтримку Григорія Козловського. Я знаю, як він ставиться до України. Моя українська не ідеальна, але я нормально нею розмовляю. Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України.

А мова, куди прийшов, куди пішов, куди зайшов – для мене це не зовсім правильно. Я мислю по-іншому. Для України я зробив чимало, тому я українець. Навіть мовою мене не візьмеш", – цитує Селезньова Tribuna.

Нагадаємо, останнім українським клубом Селезньова був Шахтар, який він покинув у 2016 році.

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Теги
Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор
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