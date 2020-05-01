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Гравець Карпат привітав бабусю фото з Леніним – клуб відповів різкою заявою

1 травня 21:42 5878 Читать на русском
Гравець Карпат привітав бабусю фото з Леніним – клуб відповів різкою заявою
Олексій Хахльов та Роман Санжар / Фото ФК Карпати

Хавбек Карпат Олексій Хахльов опублікував неоднозначну світлину в Instagram.

Олексій Хахльов вирішив привітати свою бабусю з днем народження, але обрав для цього не найкраще фото, повідомляє glavcom.

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Чемпіон світу U-20 опублікував фото в Instagram, де він разом з іменинницею тримає червоний прапор зі зображенням Леніна. Після обурливої реакції підписників фото було видалене, а сам гравець перепросив за свою публікацію: "Бувають жарти доречні й недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив".

"Футбольний клуб Карпати вважає неприпустимим розміщення будь-яких світлин, де гравці клубу позують на фоні чужорідної символіки. Олексій Хахльов, який дозволив собі негідний вчинок, був попереджений та проінформований про більш серйозні санкції у разі повторення подібного. Футболіст – публічна особа, що не має права навіть у соціальних мережах завдавати шкоди репутації клубу. Крім того, з гравцями команд усіх вікових категорій клубу буде проведено бесіди щодо неприпустимості подібних вчинків", – відреагували офіційною заявою у Карпатах.

Нагадаємо, 21-річний півзахисник є вихованцем Динамо. У січні Хахльов підписав контракт з Карпатами. У нинішньому сезоні УПЛ Олексій провів 2 матчі.

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Теги
Карпати Карпати Головне Олексій Хахльов Олексій Хахльов
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