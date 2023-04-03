Через ремонтні роботи кімнату відпочинку для гравців Баварії було перенесено ближче до прес-центру. Журналісти почули бурхливу радість Томаса Мюллєра просто під час прес-конференції.

Під час сьогоднішньої прес-конференції головного тренера Баварії Томаса Тухеля нападник мюнхенців Томас Мюллєр надто голосно радів своєму влучанню під час гри в дартс. "Так, я вибив 180!", – вимовив від радості Томас, і цю фразу почули всі присутні в прес-центрі.

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Як інформує Bild, через ремонтні роботи на базі Баварії їдальня і вітальня гравців команди тимчасово перебувають поруч із прес-центром. Повідомляється, що у вітальні гравці мюнхенської команди грають у дартс.

Крик Мюллєра насмішив Тухеля, і Томас не зумів стримати усмішку. Завтра Баварія зіграє чвертьфінальний матч Кубка Німеччини з Фрайбургом.

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