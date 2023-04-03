Из-за ремонтных работ комната отдыха для игроков Баварии была перенесена ближе к пресс-центру. Журналисты услышали бурную радость Томаса Мюллера прямо во время пресс-конференции.

Во время сегодняшней пресс-конференции главного тренера Баварии Томаса Тухеля нападающий мюнхенцев Томас Мюллер слишком громко радовался своему попаданию в игре в дартс. "Да, я выбил 180!", – произнёс от радости Томас, и эту фразу услышали все присутствующие в пресс-центре.

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Как информирует Bild, из-за ремонтных работ на базе Баварии столовая и гостиная игроков команды временно находится рядом с пресс-центром. Сообщается, что в гостиной игроки мюнхенской команды играют в дартс.

Крик Мюллера насмешил Тухеля, и Томас не сумел сдержать улыбку. Завтра Баварии предстоит сыграть четвертьфинальный матч Кубка Германии с Фрайбургом.

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