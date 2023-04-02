Юліан Нагельсманн не збирається просто так пробачати Баварії звільнення посеред сезону.

Агентство Sports360, яке представляє інтереси 35-річного фахівця, заявило, що Баварія ухвалила радикальне рішення без попередження і обговорень, інформує Bayern&Germany.

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Преса нібито дізналася про звільнення і прихід Томаса Тухеля раніше, ніж сам Нагельсманн. Баварія відразу відповіла на звинувачення устами своїх босів – Хасана Саліхаміджіча, Олівера Кана та Улі Хьонесса (останній формально вже не має посади). Вони запевняють, що екс-тренер сам винен у такій ситуації. Під час міжнародної паузи Нагельсманн поїхав кататися на лижах і не відповідав на жодні дзвінки. Баварія ледь зв'язалася зі Sports360, якому і повідомила про звільнення.

Нагадаємо, Тухель вже встиг дебютувати з перемоги над Борусією Д і повернення лідерства у Бундеслізі. Також Баварія продовжує шлях в ЛЧ та Кубку Німеччини.

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