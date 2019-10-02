Крессвелл зізнався, що Ярмоленко міг завадити його шедевральному голу у ворота Манчестер Юнайтед

Захисник Вест Хема Аарон Крессвелл пригадав свій гол зі штрафного у ворота Манчестер Юнайтед в рамках 6-го туру АПЛ.

"Найсмішніше, що я використав одну спробу за десять хвилин до того. Якщо бути відвертим, то я був доволі близьким до цілі. Саме тому я взявся виконувати і цей штрафний.

"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ

До мене підійшов Ярмоленко, поглянув на мене і сказав: "Серйозно? Ти збираєшся це зробити?". Ми посміялися з цього. Ярма – кумедний персонаж. На щастя, м'яч після мого удару влучив у самісінький кут", – цитує Крессвелла офіційний сайт Вест Хема.

Додамо, що Крессвелл та Ярмоленко забили по голу в кожному з двох останніх матчів Вест Хема в АПЛ – проти Манчестер Юнайтед та Борнмута.

Наші за кордоном: Ярмоленка не зупинити, повернення Зозулі, Льопа і Девіч нагадують про себе, шоу українця в Естонії