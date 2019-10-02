Крессвелл признался, что Ярмоленко мог помешать его шедевральному голу в ворота Манчестер Юнайтед

Защитник Вест Хэма Аарон Крессвелл вспомнил свой гол со штрафного в ворота Манчестер Юнайтед в рамках 6-го тура АПЛ.

"Самое смешное, что я использовал одну попытку за десять минут до того. Если быть откровенным, то я был довольно близок к цели. Именно поэтому я взялся исполнять и этот штрафной.

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Ко мне подошел Ярмоленко, посмотрел на меня и сказал: "Серьезно? Ты собираешься это сделать?". Мы посмеялись над этим. Ярма – забавный персонаж. К счастью, мяч после моего удара попал в самый угол", – цитирует Крессвелла официальный сайт Вест Хэма.

Добавим, что Крессвелл и Ярмоленко забили по голу в каждом из двух последних матчей Вест Хэма в АПЛ –- против Манчестер Юнайтед и Борнмута.

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