"Проблема тут – при всій повазі до Хорхе Мессі – в тому, що в подібних ситуаціях вам потрібен професіонал поруч. Спілкуватися з агентом, тобто з професіоналом, не те ж, що говорити з батьком. Агент не збирається брати до уваги сімейні та інші проблеми. У цих випадках потрібен профі.

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Все, про що я говорю, починалося раніше. Існують питання, які варто було вирішувати до того моменту, як Лео дійшов до межі, а не зараз. Не хочу применшувати заслуг Хорхе Мессі, але проблеми варто було вирішувати раніше.

Я не знаю, скільки разів він сідав обговорювати суперечливий контракт. Продовжити Лео в Барселоні просто, багато досвіду не потрібно. Проблема, коли починається подібне до того, що ми бачили", – поділився Креспо у коментарі TyC Sports.

Нагадаємо, форвард побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Мессі про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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