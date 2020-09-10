"Минулий сезон був дуже складним для всіх, але тепер ми можемо почати все заново. Моє взаєморозуміння з Мессі схоже на те, що спочатку було у мене з Мбаппе. У нас були труднощі з Кілліаном, і знадобилося багато часу, щоб все налагодилося. Справді, знадобилося багато часу через перерви між матчами збірних. З Мессі все буде краще", – наводить слова Грізманна AS з посиланням на RTL.

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Нагадаємо, Грізманн перейшов у Барселону влітку 2019 року з мадридського Атлетіко. Сума трансферу склала 120 млн євро. У минулому в пресі регулярно з'являлася інформація про погане взаєморозуміння Антуана з Мессі.

У сезоні-2019/20 29-річний француз взяв участь в 35 матчах чемпіонату Іспанії, в яких став автором дев'яти забитих м'ячів і віддав чотири результативні передачі. Контракт Грізманна з клубом діє до літа 2024 року.

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